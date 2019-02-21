Ретивых: доволен третьим местом. Ждал момента, чтобы у меня была какая-то медаль

Российский лыжник Глеб Ретивых, ставший бронзовым призёром в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия), прокомментировал своё выступление.

«Я очень доволен. Ждал момента, чтобы у меня была какая-то медаль. После недопуска на Олимпийские игры и предыдущими чемпионатами мира всё складывалось не так, как я хотел. Мне говорили: давай-давай, это шанс. Все устали, всем тяжело, тяжёлая трасса. Волнение перед стартом было. Вроде это такой же старт, те же спортсмены, но всё равно груз ответственности давит, именно значение соревнований. Конечно, с эмоциями было тяжеловато справляться, но всё-таки получилось.

Когда я уже вышел на финишную прямую, то знал, что впереди два человека. Впереди видел только финишную черту и до последних сил старался сохранить третье место. У меня это получилось. Свой класс подтверждают и Пеллегрино, и Клебо. Конечно, они делают что-то невероятное, каждый чемпионат мира, этап Кубка мира, Олимпийские игры — всегда держат высокую планку. Для меня в такой компании завоевать медаль — это очень хороший результат.

Обсуждал ли с Клебо эпизод с Устюговым? Я хотел поговорить с норвежцем, но оставил это до пресс-конференции. Мы обговорили, что всем было тяжело. Обсудили с ним, что в том году здесь же, на этапе Кубка мира этим же составом бежали финал, кроме одного человека. В принципе то же самое было, тоже играли в кошки-мышки. Но тогда я проспал этот момент на стадионе. Когда ты выскакиваешь на стадион, третья-четвёртая позиция — это ещё нормально, а дальше — уже тяжело что-то изменить.

Конечно, рассчитывал, что в четвертьфинале потрачу сил меньше всех, а в итоге мне пришлось очень сильно напрячься на финише, чтобы с пятого места выбраться на первое. Все видели, что я потерял все позиции на стадионе. Тут ничего не поделаешь, гонка прошла. Я доволен третьим местом», — сказал Ретивых в эфире телеканала «Матч ТВ».