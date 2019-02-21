Гендиректор МФК «Политех» получил 2 года условно за мошенничество

Генеральный директор петербургского мини-футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирзоян осуждён на два года условно за получение субсидий почти на 7 млн рублей на форму для вымышленных игроков. Об этом говорится на сайте объединённой пресс-службы судов Петербурга.



В марте 2018 года в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере полицейские задержали Мирзояна и руководителя фирмы «Нормарус» Сергея Каковского. Сначала обвиняемые вину не признавали, но затем пошли на сделку со следствием и дали признательные показания.



«Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание Мирзояну в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года. Каковскому в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года», — сказано в сообщении ОПС.

Мирзоян и Каковский в 2016 году получили субсидии в размере более 6,7 млн рублей от городского комитета по физкультуре и спорту якобы на покупку спортивной экипировки, инвентаря и оборудования у ООО «Нормарус», но распорядились ими по своему усмотрению.

«Политех» выступает в высшем дивизионе чемпионата России по мини-футболу — Суперлиге.