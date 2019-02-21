Малышко: если побегу сингл-микст на чемпионате мира, то отдам всё

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о дальнейших планах после победы в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы.



«Готов ли выступить в сингл-миксте на чемпионате мира? Не хочу загадывать. Если поставят, то, конечно, буду бежать и стараться выложиться на максимум и справиться со стрельбой. Очень скоротечная гонка. Всё, что я понял, — команды практически до последнего рубежа идут в 30-40 секундах, и на последнем рубеже может всё поменяться. Накал идёт до последних метров. Если побегу сингл-микст на ЧМ, то отдам всё.



Надо сосредоточиться на чемпионате Европы. Это очень важный старт. О ЧМ будем говорить, когда закончим соревнования в Минске. Надеюсь, нынешнее состояние продержится на весь ЧЕ, и на второй волне мы выступим на ЧМ», — цитирует Малышко сайт «Матч ТВ».

Малышко: надеюсь, что не ограничимся одной золотой медалью на ЧЕ