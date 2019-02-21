Протест сборной России на действия Клебо отклонён

Организаторы чемпионата мира по лыжным видам спорта, который стартовал в Зеефельде (Австрия), отклонили протест сборной России на поведение норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в спринтерской гонке турнира и показанную Сергею Устюгову жёлтую карточку.

«Ничего не изменилось. Жюри сказало, что Клебо был впереди, поэтому он был вправе выбирать траекторию», — приводит слова тренера сборной России Маркуса Крамера ТАСС.

Напомним, во время первого полуфинала между Клебо и Устюговым произошло небольшое столкновение, в результате которого россиянин едва не упал. После финиша между спортсменами произошла словесная перепалка, в ходе которой российский лыжник толкнул норвежца и ударил его по щекам.

Россиянин за этот поступок получил жёлтую карточку.