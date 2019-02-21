Старых не смогла выступить в эстафете из-за боли в спине, её заменила Миронова

Биатлонистка Светлана Миронова заменила Ирину Старых в составе сборной России в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах.



Старых должна была бежать за российскую команду на втором этапе, но в последний момент тренерский штаб произвёл замену, так как у спортсменки заболела спина, информирует сайт телеканала «Матч ТВ».

На первом этапе выступила Виктория Сливко, на двух последних — Матвей Елисеев и Максим Цветков.

Напомним, что ранее сегодня, 21 февраля, сборная России в составе Евгении Павловой и Дмитрия Малышко выиграла сингл-микст. По итогам первого соревновательного дня российские биатлонисты не смогли попасть на пьедестал почёта в индивидуальных гонках.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.