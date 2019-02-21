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Швеция выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону, Россия — 4-я

Швеция выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону, Россия — 4-я
Другие / Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах прошла смешанная эстафета. Победу одержала сборная Швеции, за которую выступали Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.

Сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, финишировала четвёртой. Вторыми стали немцы, третьими — белорусы.

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Смешанная эстафета

1. Швеция (Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — 1.05,16 (0+8)
2. Германия (Надин Хорхлер, Янина Хеттих, Лукас Фрачер, Филипп Хорн) — +17,7 (0+6)
3. Беларусь (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Роман Елётнов, Сергей Бочарников) — +29,8 (0+6)
4. Россия (Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев, Максим Цветков) — +47,3 (0+6).

Биатлон. ЧЕ-2019. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
21 февраля 2019 года, четверг. 19:00 МСК
1
Швеция
1:05:16.0
2
Германия
+17.7
3
Беларусь
+29.8

Напомним, что ранее сегодня, 21 февраля, сборная России в составе Евгении Павловой и Дмитрия Малышко выиграла сингл-микст.

Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.

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