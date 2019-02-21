Медведева: я не сделала подвиг, но, думаю, оправдала ожидания фанатов и тренеров

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе в финале Кубка России. Медведева получила 76,89 балла.



«Потрясающая поддержка. Народу было очень мало. Мне показалось, что было 200-300 человек. Но по громкости это как на чемпионате мира.



Думаю, сегодня я оправдала ожидания болельщиков и тренеров. Сегодня мне удалось отключиться от негативных мыслей. Во время проката не нервничала. Слышала, как кричала Татьяна Анатольевна. Мне надоело уходить после стартов с тяжёлым чувством. То, что я показала сегодня, это нормально. Нет такого, что я сделала подвиг. Но рада, что у меня получилось выступить без серьёзных ошибок.



В моей жизни была одна большая перемена, к которой я себя подводила, может, года два. Связано с моим телом. Что конкретно, скажу через месяц. Пока я удочку закинула.



Оценки ниже моего чемпионского уровня? Вы видели мой сезон? Давайте не будем ждать 80 баллов», — цитирует Медведеву Sport24.

Лазукин выиграл короткую программу в финале Кубка России по фигурному катанию