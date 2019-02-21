Результат Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован из-за инцидента с Клебо

Результат российского лыжника Сергея Устюгова (9-е место) в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) аннулирован из-за конфликта с норвежцем Йоханнесом Клебо, сообщается на официальном сайте Международной лыжной федерации.



В полуфинале Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, соперник помешал ему при прохождении виража. Россиянин после финиша получил жёлтую карточку.

Сборная России подала протест на поведение Клебо в полуфинале, однако он был отклонён.

Добавим, победителем соревнований стал Клебо. Товарищ Устюгова по команде Глеб Ретивых выиграл бронзовую медаль.