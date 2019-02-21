Елисеев: возможно, Старых сама попросилась не бежать в эстафете

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах.



«Если выходишь на старт, работать надо по максимуму. Пытался это сделать, не совсем получилось. Я работал в своём ритме, не смотрел на соперников. Нужно было более стабильно бежать. Вначале накинулся, и в конце немного не стало хватать сил.

Из-за того, что произошла замена в составе команды, никаких проблем не почувствовал. Накануне у Ирины Старых не всё получилось. Возможно, она сама попросилась не бежать в эстафете", — приводит слова Елисеева сайт телеканала «Матч ТВ».



Сборная России заняла четвёртое место в смешанной эстафете. Первыми финишировали шведы, вторыми стали немцы, третьими — белорусы.