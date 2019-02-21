Логинов может заменить Поршнева в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Александр Логинов может выступить на чемпионате Европы в Раубичах вместо Никиты Поршнева.

Ранее сообщалось, что Логинов побежит спринт и, возможно, пасьют. Соответственно, кто-то из шести биатлонистов сборной России не сможет выступить в этих гонках. Спринт и пасьют на чемпионате Европы состоятся 23 и 24 февраля соответственно.

«Мы будем решать, кто не побежит спринт. Посмотрим по состоянию Максима Цветкова после эстафеты. Ещё есть день. Возможно, будет освобожден Никита Поршнев, он едет отсюда на Универсиаду. Будем решать, учитывая состояние спортсменов», — цитирует Хованцева РИА «Новости».

В индивидуальной гонке Никита Поршнев стал 58-м.