Загитова вышла на тренировку вместе с собакой Масару

Олимпийская чемпионка Алина Загитова привела на тренировку в ледовом дворце «Хрустальный» свою собаку Масару. Об этом сообщила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.
«Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!» — написала Тутберидзе в своём «инстаграме».
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
Собаку Масару Загитовой подарили японцы после победы спортсменки на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
16-летняя фигуристка в данный момент готовится к ЧМ-2019. Чемпионат мира — единственный крупный турнир, который не выигрывала Загитова. В прошлом сезоне, который стал для спортсменки дебютным на взрослом уровне, она выиграла финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры.
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