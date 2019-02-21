Загитова вышла на тренировку вместе с собакой Масару

Олимпийская чемпионка Алина Загитова привела на тренировку в ледовом дворце «Хрустальный» свою собаку Масару. Об этом сообщила тренер фигуристки Этери Тутберидзе.

«Кульминация рабочего процесса. Все заняты делом!» — написала Тутберидзе в своём «инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Собаку Масару Загитовой подарили японцы после победы спортсменки на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

16-летняя фигуристка в данный момент готовится к ЧМ-2019. Чемпионат мира — единственный крупный турнир, который не выигрывала Загитова. В прошлом сезоне, который стал для спортсменки дебютным на взрослом уровне, она выиграла финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы и Олимпийские игры.