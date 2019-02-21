Вяльбе: жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала отклонение протеста на действия норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо во время полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок. Они нам доказывают, что он всё делал правильно. То есть человек, который идет первым, может делать всё что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо всегда так: Сергей Устюгов и Александр Большунов для него — как красные тряпки для быка. Я и не ожидала положительного решения. Вспомните, что было на Играх в Сочи с Максимом Вылегжаниным. Мартин Йонсруд Сундбю тогда сказал, что сделал это не специально, но мы и не говорили об этом. Мы просто хотим, чтобы правила для всех были одинаковыми», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Напомним, в полуфинале Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, соперник помешал ему при прохождении виража. Россиянин после финиша получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

Добавим, что Клебо стал чемпионом мира и, таким образом, добавил в свою коллекцию последний недостающий титул на главных стартах сезона. В активе 22-летнего норвежца три золотые медали Олимпийских игр 2018 года, победа в общем зачёте Кубка мира (сезон-2017/18), два «Малых хрустальных глобуса» в спринтерском зачёте, а также звание победителя многодневки «Тур де Ски».

Результат Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован из-за инцидента с Клебо