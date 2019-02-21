Константинова: раньше у меня были подруги в фигурном катании, теперь — нет

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала выступление в короткой программе в финале Кубка России и рассказала об отношениях с коллегами-спортсменками. Константинова заняла второе место в короткой, уступив Евгении Медведевой.

«Рада, что смогла прокататься хорошо. После провала на чемпионате Европы мне было важно вернуть уверенность. Хотя не считаю, что весь чемпионат Европы был сплошным провалом, но короткая программа там — да. Сегодня я смогла сделать то, чего не сумела тогда.

Видела ли Евгению Медведеву в последние дни в Питере? Да, видела. Не сказала бы, что мы с ней какие-то близкие подруги. Просто нравится общаться, но так у меня много с кем. Просто у нас с ней схожие интересы.



Раньше у меня были подруги в фигурном катании. Теперь — нет. Есть близкие знакомые, приятельницы. Есть те, с кем можно приятно пообщаться, встретиться. Но этот год расставил все точки над i. Пришлось расстаться с некоторыми людьми», — цитирует Константинову Sport24.