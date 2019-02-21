Радионова: если Медведева справится с произвольной, все сложности будут позади

Известная фигуристка Елена Радионова прокомментировала результаты короткой программы на Кубке России в Великом Новгороде. После короткой лидирует Евгения Медведева.



«Сегодня короткая программа Медведевой была очень хорошая, уверенная. Если завтра на произвольном прокате она справится со своей задачей на сто процентов, то все сложности, которые были у неё в начале сезона, останутся позади.



Фаворит ли она завтра? В фигурном катании говорят, что короткая программа — это просто жеребьёвка перед произвольной. Пока очень тяжело говорить, кто фаворит, все наши девочки сильные. Борьба завтра будет интересная!



Что касается Туктамышевой, не знаю, в каком состоянии сейчас аксель Лизы, но мы все прекрасно знаем, что она спокойно может делать этот элемент», — цитирует Радионову Sport24.

Медведева лидирует после короткой программы в финале Кубка России