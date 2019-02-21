Норвежский лыжник Скар: испугался что-то сказать Устюгову. Он же большой мужик

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал конфликт россиянина Сергея Устюгова с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо после полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Было похоже, будто Устюгов решил наподдать Йоханнесу. На пару секунд я заволновался, что он сразу его завалит. Я подошёл, чтобы попытаться ему что-то сказать, но испугался — он же большой мужик. В ответ Устюгов сказал мне что-то по-русски. Наверняка неприличное, но не знаю, что именно», — приводит слова Скара TV2.

Напомним, в полуфинале Клебо подрезал Устюгова, вследствие чего российский лыжник едва не упал. Россиянин толкнул и похлопал по щекам норвежца сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, соперник помешал ему при прохождении виража. Россиянин после финиша получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

Результат Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован из-за инцидента с Клебо