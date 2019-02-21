«СГАУ-Саратов» и «Динамо-Виктор» одержали победу в гандбольной Суперлиге

В чемпионате России по гандболу среди мужских команд Суперлиги состоялось два матча.



«СГАУ-Саратов» на выезде переиграл челябинское «Динамо» — 32:30. Саратовская команда одержала 9-ю победу в сезоне и занимает четвёртое место в таблице. Челябинцы потерпели 13-е поражение и идут десятыми.



«Динамо-Виктор» на домашней площадке победило «УГНТУ-ВНЗМ» — 28:24. Команда из Ставрополя одержала 8-ю победу в чемпионате и идёт седьмой, уфимцы потерпели 15-е поражение и замыкают таблицу.



Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига



«Динамо» (Челябинск) — «СГАУ-Саратов» (Саратов) — 30:32 (12:18)

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — 28:24 (14:9)

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года.