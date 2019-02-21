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Иверсен и Клебо выступят за сборную Норвегии в командном спринте на ЧМ в Австрии

Иверсен и Клебо выступят за сборную Норвегии в командном спринте на ЧМ в Австрии
Другие / Лыжный спорт

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Норвежскую команду представят Эмиль Иверсен и Йоханнес Клебо. Запасным стал Синдре Бьёрнестад Скар.

«Йоханнес и Эмиль побегут командный спринт. Мы этого не скрывали. Синдре Бьёрнестад Скар является резервным», — приводит слова Арильда Монсена, тренера спринтерской группы сборной Норвегии, ABC Nyheter.

Напомним, Клебо стал чемпионом мира в личном спринте свободным стилем, а Иверсен занял пятое место. Скар выбыл на стадии полуфиналов.

Отметим, оба гонщика заявлены в скиатлон на 30 км, который пройдёт в субботу, 23 февраля.

Командный спринт классическим стилем пройдёт в воскресенье, 24 февраля.

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