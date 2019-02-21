Пидручный: сегодня было тяжело не просто бежать, но и в моральном плане

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате Европы. Пидручный и Юлия Журавок заняли 11-е место.

«У нас был довольно сложный перелёт из Америки. В сумме мы провели в дороге 36 часов, и честно говоря, те два дня, которые я провёл здесь, вообще не восстановили мои силы. Сегодня было тяжело не просто бежать, но и в каком-то моральном плане. Организм ещё уставший, не перестроился. Не мог до конца сосредоточиться и на стрельбе, и по трассе.

Я думаю, что до чемпионата мира я, конечно, восстановлюсь, но посмотрим, как этот перелёт скажется на моей форме. Надеюсь, что не будет так, как в прошлом сезоне, когда и чемпионат Европы и все гонки свалились одна за одной, и в итоге были не самые лучшие результаты.

Что касается промахов сегодня, то пока тяжело говорить, почему так получилось. Нужно это обговорить с тренером, где были там ошибки. Старался стрелять в ритме, аккуратно. Стойка вроде более менее удалась, а вот с лёжкой не справился. Ветер вроде был стабильно с одной стороны, тяжело пока что-то конкретное по этому поводу сказать. К тому же, трасса сегодня была такая, что сложно оценить, как были готовы лыжи. Она жесткая, разбитая, ноги затекали практически сразу. Очень тяжело работать по такой трассе", — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.