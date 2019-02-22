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Крамер: на сто процентов уверен, что Клебо нарушил правила на Устюгове

Крамер: на сто процентов уверен, что Клебо нарушил правила на Устюгове
Другие / Лыжный спорт

Тренер российских лыжников Маркус Крамер прокомментировал инцидент с участием Сергея Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо в спринте на чемпионате мира в Австрии.

Во время гонки Клебо подрезал Устюгова, из-за чего россиянин едва не упал. После финиша Устюгов толкнул соперника и похлопал его по щекам.

«Я на сто процентов уверен, что это нарушение правил. Клебо во время прохождения поворота специально заблокировал внутренний радиус Сергею и наступил ему на лыжу, что заставило его остановиться.

Жюри считает, что это не нарушение правил со стороны Клебо, потому что он шёл впереди и мог выбирать направление движения. Да, хорошо, но не наступать на лыжу сопернику. На чемпионате мира 2017 года в Лахти в похожей ситуации Сергей наступил на лыжу сопернику, но тогда за это он был наказан жёлтой карточкой. И как тогда это объяснить спортсменам, если правила все время меняются?" — цитирует Крамера ТАСС.

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