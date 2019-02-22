Кюрё: Клебо спровоцировал Устюгова. Норвежцы сумасшедшие, пора с этим покончить

Бывший главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Кари-Пекка Кюрё прокомментировал скандальный инцидент с участием российского лыжника Сергея Устюгова и норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо после полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«В полуфинале Клебо спровоцировал Устюгова. Норвежцы не пытаются улучшить свои результаты честно, они часто фокусируются на уничтожении потенциальных возможностей своих конкурентов. Норвежские спортсмены специализируются на блокировке соперников. Они сумасшедшие, и это должно закончиться. Но что поделать, если доминирование норвежцев в лыжных гонках сказывается не только на трассе, но и в судейском корпусе.

Я полагаю, что Клебо вполне может подсечь Ристоматти Хаколу где-нибудь в канаве. Но если дела пойдут хорошо, то Клебо можно победить в воскресенье", — приводит слова специалиста Ilta Sanomat.

Напомним, в полуфинале Клебо подрезал Устюгова, вследствие чего российский лыжник едва не упал. Россиянин толкнул и похлопал по щекам норвежца сразу после финиша. По мнению двукратного чемпиона мира, соперник помешал ему при прохождении виража. Россиянин после финиша получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

Результат Устюгова в спринте на ЧМ аннулирован из-за инцидента с Клебо