Хованцев: не ожидали от Сливко, что будет брать запасные патроны

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах. Сборная России, за которую выступали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, финишировала четвёртой.

«То, что немножко не получилось в смешанной эстафете, — надо разговаривать со спортсменами. Не ожидали от Сливко, что будет брать запасные патроны. Три запасных патрона — это лишнее. Дальше был этап Светы Мироновой. Мы продолжаем её тестировать в эстафете. Неплохо прошла, но долго готовилась на рубеже. „Стойку“ она прошла без риска, добив седьмым выстрелом мишень. Это радует. Со временем она научится более хладнокровно относиться к эстафете.

Думаю, всё будет получаться. Сложно оценивать Максима Цветкова. Видел, что ногами чувствовал себя не совсем в своей тарелке. Нужно ещё спросить, были ли какие-то проблемы с лыжами. Такого убийственного ничего не было, когда я смотрел на экране. Матвей отлично справился со стрельбой. Оба рубежа — надёжно и быстро", — цитирует Хованцева «Матч ТВ».

Победу одержала команда Швеции.