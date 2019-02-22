Жулин: Загитова заслужила место на ЧМ, но на неё оказывается огромное давление

Известный тренер Александр Жулин подчеркнул, что Алина Загитова и Софья Самодурова заслуженно попали в состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира. Третий участник будет определён по итогам Кубка России.

«У ФФККР нет никаких оснований, чтобы рискнуть перед чемпионатом мира и отправить на турнир вместо Загитовой другую фигуристку. Место в национальной команде по праву заслужила не только Самодурова, но и Алина. Они обе заняли первое и второе места соответственно на первенстве Европы, в то время как другие спортсменки выступили менее успешно. Именно по этой причине ФФККР и проводит турнир, на котором должен определиться третий претендент на попадание в сборную. Сейчас на наших спортсменок — как на Медведеву, так и на Алину Загитову — оказывается огромное психологическое давление со стороны болельщиков и прессы. Молодым девочкам с этим непросто справиться», — цитирует Жулина «RT на русском».

Напомним, после короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде лидирует Медведева. Произвольную программу фигуристки представят сегодня, 22 февраля.