Сливко: после промаха первым дополнительным патроном началась суета

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Сборная России, за которую бежали Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, продемонстрировала четвёртый результат.

«Была уверена в себе, когда стреляла стоя. На «лёжке» я поторопилась. После промаха первым дополнительным патроном началась суета, потому что хотелось быстрее убежать в гонку», — приводит слова Сливко сайт «Матч ТВ».

Победу одержала сборная Швеции, за которую выступали Эмма Нильссон, Мона Брорссон, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Второе место в смешанной эстафете заняла команда Германии, тройку призёров замкнули хозяева соревнований.