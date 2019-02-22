Гурьев: дальнейшее состояние Старых определят врачи

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев оценил состояние Ирины Старых, которая не смогла выступить в смешанной эстафете на чемпионате Европы в Раубичах.

«Она немного приболела, к тому же прихватило спину. Решили не усугублять положение в преддверии чемпионата мира и сделали замену на Свету Миронову. В пятницу на чемпионате Европы выходной, а дальнейшее состояние определят врачи», — цитирует Гурьева «Тюменская арена».

Гурьев также прокомментировал выступление Виктории Сливко на старте чемпионата Европы. В индивидуальной гонке она стала шестой, а в составе сборной России в смешанной эстафете — четвёртой.

«До Минска мы проводили сборы в Риднау. Там стояла идеальная погода – светило ярчайшее солнце, мы не стреляли с подсветкой мишеней. Лыжня была жёсткой, словно бетон. В Италии на трассе есть подход с подъёма на высоте. В Минске всё совершенно противоположно. До Беларуси мы добирались сутки, были сложности с переездом. В Раубичах попали в сумасшедший ветер – он то усиливался, то утихал. Трасса сыпучая, девочки жаловались на то, что плохо видно мишени из-за подсветки. Я предлагал поменять мушки, но все отказались. В четверг условия были получше, ребята немного привыкли. В миксте Сливко дважды промахнулась на «лёжке» с отрывом на десять часов. На «стойке» Виктория была неточна на два часа. Казалось бы, в микст взяли совсем немного «допов» — шесть. Но гонка не пошла с первого этапа. Парни пытались выправить, попасть в призёры. Не получилось», — сказал Гурьев.