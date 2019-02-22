Главный тренер сборной России подтвердил, что Логинов выступит в спринте на ЧЕ

Главный тренер сборной сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подтвердил, что Александр Логинов выступит в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата Европы в Раубичах завтра, 23 февраля.

«Мы имеем здесь Александра Логинова, но даём ему возможность отдохнуть после этапов в Америке. В спринте он побежит. Могли его использовать в эстафете. Он сам говорил: «Если надо — смотрите сами». Решили его освободить», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

Накануне Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли золото в супермиксте. Сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, в смешанной эстафете финишировала четвёртой.

Чемпиона Европы завершится 24 февраля.