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Елисеев: с девушками из сборной России почти не пересекаемся

Елисеев: с девушками из сборной России почти не пересекаемся
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил выступление на старте чемпионата Европы в Раубичах. В индивидуальной гонке он занял пятое место, а в составе сборной России в смешанной эстафете — четвёртое.

«Ходом себя чувствую на чемпионате Европы не лучшим образом. Поэтому своим этапом недоволен. Со стрельбой получилось довольно хорошо. Работал в своём режиме, не скажу, что делал что-то особенно. Всё же в четверг в Раубичах гораздо более простые условия для стрельбы.

Классическая гонка мне более интересна. С парнями постоянно работаем на сборах, находимся вместе и знаем, что друг от друга ожидать. С девушками из сборной России почти не пересекаемся. Поэтому микст получается чуть более нервозным", — приводит слова Елисеева «Тюменская арена».

23 февраля в Раубичах состоятся спринтерские гонки.

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