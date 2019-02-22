Павлова: задумываюсь ли о чемпионате мира по биатлону? Ага, сплю и вижу!

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала победу на чемпионате Европы в Раубичах в супермиксте. Партнёром Павловой был Дмитрий Малышко.

«Не хотела бы оказаться на лишнем круге. На той стрельбе вообще не понимала, куда дует ветер. Подумала, может локоть в снег провалился?! Все пули ушли ровно на девять часов. Не понимала, что происходит. Ушла в гонку без информации об отставании. Тренеры говорили, что девчонки-соперницы уже наелись. Бегу и думаю: «Когда они успели!?».

Для меня, конечно, намного более привычны полноценные эстафеты. Впервые бежала в такой контактной группе. Но синглмикст стал запоминающимся. Нужно работать и делать свою работу спокойнее. Все награды, тем более такого уровня, очень ценны. Чемпионат Европы – новый опыт, другой уровень. После каждого старта что-то из опыта помаленьку берёшь. Да и тренеры, родители и все-все-все очень рады. Я не знала, как поведёт себя после перерыва в месяц мой организм. Поэтому победа в Минске точно запомнится.

Задумываюсь ли о чемпионате мира? Ага, сплю и вижу! Надеюсь, вдруг меня возьмут в Швецию… Но нужно следить, как с нагрузками чемпионата Европы справится мой организм", — цитирует Павлову «Тюменская арена».

Чемпионат мира пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

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