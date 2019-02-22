Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась на тройном акселе

Сегодня, 22 февраля, женщины выступят с произвольными программами в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Утром на тренировочном прокате Евгения Медведева откатала свою программу без ошибок. Фигуристка сделала три тройных прыжка и три каскада: тройной сальхов — тройной риттбергер, тройной флип — двойной тулуп — двойной тулуп, двойной аксель — тройной тулуп.

Елизавета Туктамышева допустила ошибку на приземлении с тройного акселя. Станислава Константинова сделала только один прыжок — двойной аксель.

В финале Кубка России произвольная программа в женском одиночном катании начнётся в 14:00 мск.

По итогам короткой программы лидирует Медведева. Второй идёт Константинова. Третье место занимает Анастасия Губанова, четвёртое — Туктамышева.