Рейс-директор — о наказании Устюгова: принимая решения, мы не смотрим на флаг

Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта Пьер Миньерей прокомментировал конфликт между норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо и Сергеем Устюговым, который случился в полуфинале спринта на чемпионате мира в Зеефельде.

В полуфинале Клебо подрезал Устюгова, из-за чего российский лыжник едва не упал. Устюгов толкнул и похлопал по щекам Клебо сразу после финиша. Россиянин получил жёлтую карточку, а впоследствии был дисквалифицирован.

«Мы рассматриваем инцидент и не смотрим на национальности спортсменов, которые стали его участниками. Российская сторона недовольна не только Клебо, но и решением жюри», — цитирует Миньерея NRK.



Также он рассказал, что представители России на слушаниях отстаивали свою точку зрения. Но какие именно доводы они приводили, он не уточнил.

На вопрос о критике со стороны президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в сторону Норвегии и решении, которое приняло жюри, Миньерей сказал: «Это обычное дело. Мы сталкивались с этим раньше. Норвегия считает, что мы ничего не делаем со шведами и русскими, а русские говорят обратное. Это нормально для таких комментариев. Для жюри это была стандартная ситуация. Для наших дискуссий не играет роли, какой национальности является спортсмен. Мы рассматриваем события, которые происходят, не обращая внимания на цвета флагов».

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