Саночница Демченко победила в общем зачёте Кубка наций

Российская саночница Виктория Демченко заняла первое место в общем зачёте Кубка наций, заключительный этап которого прошёл в Сочи.

По итогам девяти стартов Демченко набрала 540 очков. Второе и третье место заняли россиянки Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).

В общем зачёте Кубка наций в двойках лидерами стали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков). Представители Южной Кореи Пак Чжин Ен и Кан Дон Гю заняли второе место (397). Призовую тройку замкнули украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий (358).

В мужских одиночных санях россиянин Степан Фёдоров (408) стал вторым, уступив победу Нико Гляйршеру из Австрии (493). Другой австриец Армин Фраушер (396) занял третье место.