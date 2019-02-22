Саночница Демченко победила в общем зачёте Кубка наций

Российская саночница Виктория Демченко заняла первое место в общем зачёте Кубка наций, заключительный этап которого прошёл в Сочи.
По итогам девяти стартов Демченко набрала 540 очков. Второе и третье место заняли россиянки Екатерина Катникова (486) и Екатерина Батурина (476).
В общем зачёте Кубка наций в двойках лидерами стали Всеволод Кашкин и Константин Коршунов (400 очков). Представители Южной Кореи Пак Чжин Ен и Кан Дон Гю заняли второе место (397). Призовую тройку замкнули украинцы Игорь Стахив и Андрей Лысецкий (358).
В мужских одиночных санях россиянин Степан Фёдоров (408) стал вторым, уступив победу Нико Гляйршеру из Австрии (493). Другой австриец Армин Фраушер (396) занял третье место.
Саночница Демченко стала третьей на этапе КМ в Альтенберге