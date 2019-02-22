Клебо: Устюгов на самом деле пожелал мне удачи, он отличный парень

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, ставший чемпионом мира в спринте, прокомментировал конфликт с россиянином Сергеем Устюговым, который случился в полуфинальном забеге.

В полуфинале спринта Клебо подрезал Устюгова, из-за чего последний едва не упал. После финиша россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам.

«Проблема состоит в том, что, когда после финиша тебя переполняет адреналин, ты должен дважды подумать над своими действиями. Всё это транслируется по телевидению, так что, когда стоишь там, ты должен понимать, что необходимо сохранять спокойствие.



Нужно просто направить энергию, которая переполняет тебя, на какие-то положительные вещи. Было бы слишком глупо начать драку. Я думаю, это было бы ужасное зрелище», — цитирует Клебо Dagbladet.



Также Клебо подтвердил слова Устюгова, который заявил, что после финиша пожелал норвежцу удачи: «Он на самом деле пожелал мне удачи после завершения нашего спора, он отличный парень. Я не испытываю неприязни к нему. Он пожелал мне удачи, но я не знаю, что он хотел сказать этим. Я думаю, что Устюгов — хороший парень. Он конкурентоспособный лыжник, который ненавидит проигрывать, и он это показал».

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