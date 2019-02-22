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Скар: я сказал Устюгову, что он был не прав

Скар: я сказал Устюгову, что он был не прав
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар рассказал, о чём он говорил с Сергеем Устюговым после финиша полуфинального забега в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия).

«Я сказал, что он был не прав, что он не может так себя вести. Верю ли в то, что он просто хотел пожелать удачи Клебо? Ха-ха. Нет, даже не знаю. Я думаю, что он хотел ударить Йоханнеса. Но хорошо, что он этого не сделал», — приводит слова Скара Dagbladet.

Во время полуфинального забега спринта между норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо и россиянином Сергеем Устюговым произошёл конфликт. Первый, закрывая коридор, подрезал второго, из-за чего россиянин едва не упал. На финише Сергей толкнул и похлопал норвежца по щекам.

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