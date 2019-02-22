Забияко и Энберт получили медицинский допуск к участию в ЧМ в Японии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что выступающие в парном катании фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт получили медицинский допуск к участию в чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Из-за проблем со здоровьем Александр не был допущен к участию в чемпионате Европы. Сейчас спортсмены получили медицинский допуск к стартам», – цитирует Когана ТАСС.

Забияко и Энберт – серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Они также выиграли серебряные медали на чемпионате России 2018 года в Саранске.

Состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию определится 25-26 февраля. Турнир пройдёт в Японии с 18 по 24 марта.