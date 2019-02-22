Логинов не выступит на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участия в чемпионате Европы, который проходит в Раубичах (Беларусь). Сегодня, 22 февраля, спортсмен отправится домой, а позже присоединится к команде уже на сборе в Санкт-Петербурге, сообщает сайт «Матч ТВ».

Ранее планировалось, что Логинов, занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира, выступит в спринтерской гонке в Раубичах, которая запланирована на завтра, 23 февраля.

Логинов — бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный чемпион Европы среди юниоров.

Чемпионат Европы завершится 24 февраля. Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в Эстерсунде.