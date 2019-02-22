Стали известны имена 10 российских биатлонистов, которые выступят на ЧМ

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о формировании состава команды на чемпионат мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) с 7 по 17 марта.

«Состав практически есть. На чемпионате Европы нет Гараничева и Поварницына, которые будут на сборе в Санкт-Петербурге. У Гараничева были хорошие результаты по сезону. По Поварницыну… Мы говорили, что будем определять состав по американским этапам и чемпионату Европы. В общем, состав – Логинов, Гараничев, Елисеев, Малышко, Поварницын. Это пять. И, скорее всего, Максим Цветков и Антон Бабиков», — цитирует Хованцева «РИА Новости».

В состав женской команды точно войдут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Светлана Миронова и Маргарита Васильева.

«Среди девочек будем выбирать, кто побежит индивидуальную гонку, а кто – спринт. Скорее всего, Миронова будет рассматриваться только на спринт и, возможно, эстафету. Остальные – пока не знаю. В „индивидуалке“ могут и Старых, и Павлова, и Юрлова, и Сливко.

В спринте Миронова кого-то заменит. Пока думаем так. Из кандидатов Морозова, которая восстанавливается после болезни, Сливко, Васильева, которая хорошо выступала. Они поедут на Кубок IBU, мы будем добирать оттуда. У девочек команда вырисовывается. То есть те 4-5 человек, из которых придётся выбирать. Это Старых, Юрлова, Павлова, Миронова, Васильева. Это пять. Далее Сливко, Кайшева и Морозова, из которых будем выбирать", — сказал Хованцев.