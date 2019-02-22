Алиев: я профукал шанс попасть на ЧМ по фигурному катанию, это не мой сезон

Фигурист Дмитрий Алиев остался недоволен выступлением в финале Кубка России. Спортсмен по итогам короткой и произвольной программ набрал 214,69 балла.



«Чувствую себя хорошо, на финал Кубка России приехал в очень благоприятном настроении и после отличной домашней подготовки. Но здесь у меня не получилось. Это не мой сезон.

Сюда ехал не просто выступить и подняться на пьедестал, а решал свои задачи, связанные с чемпионатом мира. Но в голове не видел чемпионат мира.

Знал, что многих обязывают ехать на ФКР, но знал не на 100 процентов, а больше по слухам. От федерации не слышал ничего. Но говорю как есть: фигурное катание — моя жизнь, и я профукал шанс попасть на чемпионат мира», — цитирует Алиева Sport24.