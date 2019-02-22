Драчёв: Сливко у нас никогда так не стреляла

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился впечатлениями от выступления россиян во второй день чемпионата Европы в Раубичах. Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли золото в супермиксте.

Сборная России, за которую бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, финишировала четвёртой в смешанной эстафете.

«Сегодня исправляем ошибки, смотрим, что получилось: мы же всё это записываем, смотрим видео, разбираем каждый круг, где можно добавить, скинуть ещё несколько секунд. Думаю, что команда завтра покажет результат. Этот старт важен для нас: для рейтинга, для ставок спортсменов, отсюда очень радовались вчера победе Павловой и Малышко.



Вчера прошли достаточно интересные гонки — с небольшими ошибками, сейчас их будем исправлять, но замечательно, что выиграли супермикст. По смешанной эстафете есть несколько моментов, Сливко, например, у нас так никогда не стреляла, заволновалась, видимо, давно не бегала таких эстафет. Мы специально поставили Миронову, чтобы она набиралась эстафетного опыта: понимаем, что ходом всё хорошо, а вот в стрельбе надо прибавлять, и лучше всего на таких ответственных соревнованиях, поскольку на следующих стартах ей будет уже легче. А ребята справились хорошо, единственное — не попали с лыжами: были видно, что Цветков не мог бороться, потому что такой возможности не дал ему инвентарь.



Стреляли ребята хорошо, практически идеально, но, к сожалению, заняли только четвёртое место — ничего, будем дальше идти, работать и готовиться к чемпионату мира. Но я бы не сказал, что только лыжи стали причиной непопадания в тройку призёров, в том числе почему-то неожиданно возникло волнение у Сливко, но это поправимо — она один из лучших стрелков, мы рассчитываем на её хорошую, качественную стрельбу. В Старых мы уверены, после такой не очень удачной стрельбы мы дали ей возможность отдохнуть, набраться сил перед спринтом и гонкой преследования», — цитирует Драчёва ТАСС.

23 февраля в Раубичах пройдут спринтерские гонки, 24-го — гонки преследования.