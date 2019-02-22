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Лазарев — российским лыжникам: у вас самая сильная команда за всю историю

Лазарев — российским лыжникам: у вас самая сильная команда за всю историю
Другие / Лыжный спорт

Российский певец Сергей Лазарев пожелал побед сборной России по лыжному спорту, которая выступает на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Дорогие наши лыжники! Я желаю вам только побед на чемпионате мира в Австрии. Шлю вам свою поддержку. Вы самая крутая команда, самая сильная команда за всю историю. Я уверен, что вас ждут победы, медали и всё будет отлично. Я знаю сам, что такое представлять страну — это большая ответственность. Но у вас всё получится. С вами Россия, с вами Дмитрий Губерниев. Я вам шлю огромный привет и свою поддержку. Удачи вам ребята. С богом!» — сказал Лазарев.

Расписание чемпионата мира по лыжным гонкам — 2019 в Австрии

Видео доступно в "инстаграме" Дмитрия Губерниева.

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