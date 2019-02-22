Лазарев — российским лыжникам: у вас самая сильная команда за всю историю

«Норвежцы сумасшедшие. Это должно закончиться». Или им снова всё сойдёт с рук?

Лидеры лыжных сборных России и Норвегии столкнулись и повздорили. Россиянина дисквалифицировали, а норвежец стал чемпионом. Опять беспредел?