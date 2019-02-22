Команда Ковалёвой оказалась сильнее команды Сидоровой в отборе на ЧМ по кёрлингу

На отборочных соревнованиях к чемпионату мира по кёрлингу, которые проходят в Сочи, команда Алины Ковалёвой обыграла команду Анны Сидоровой со счётом 6:4, одержав победу в дополнительном энде. В серии до четырёх побед команда Ковалёвой ведёт 2-1.

У мужчин команда Сергея Глухова нанесла поражение команде Германа Доронина со счётом 8:6, а команда Алексея Тимофеева выиграла у команды Михаила Васькова — 9:7.

В отборочных соревнованиях среди смешанных пар Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин одержали победу над Марией Комаровой и Даниилом Горячевым — 9:6.

Отборочные соревнования среди мужских команд и смешанных пар проходят в два этапа. На первом этапе команды играют по круговой системе, в два круга. Затем две лучшие команды выходят в следующий этап.