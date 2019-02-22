Нортуг сравнил Устюгова и Клебо с дерущимися медведями

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг пошутил по поводу инцидента, который произошёл в спринтерской гонке чемпионата мира в Зеефельде (Австрия) между Сергеем Устюговым и Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.

В полуфинале спринта Клебо подрезал Устюгова, из-за чего последний едва не упал. После финиша россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам. В итоге россиянину сначала была предъявлена жёлтая карточка, а позднее он был дисквалифицирован.

Нортуг опубликовал в своём «инстаграме» коллаж с дерущимися медведями, у одного из которых лицо Клебо, у другого — Устюгова.

Фото: «Инстаграм» Петтера Нортуга

Петтер Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года.

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