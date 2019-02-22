Россиянин Яхин стал 26-м в прыжковой части лыжного двоеборья на ЧМ в Австрии

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде (Австрия) россиянин Эрнест Яхин стал 26-м в прыжковой части лыжного двоеборья, показав результат 104,6 балла.

Ещё один россиянин Александр Пашаев (94,8) занял 34-е место, Виталий Иванов (85,9) — 42-е, Вячеслав Барков (82,3) — 47-е.

Победу в прыжковой части одержал представитель Германии Эрик Френцель (138,5). Вторым оказался Марио Зайдель из Австрии (137,2), третьим — норвежец Ян Шмид (136,1).

Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Зеефельд (Австрия)

Лыжное двоеборье. Прыжковая часть

1. Эрик Френцель (Германия) — 138,5

2. Марио Зайдель (Австрия) — 137,2

3. Ян Шмид (Норвегия) — 136,1...

26. Эрнест Яхин (Россия) — 104,6...

34. Александр Пашаев (Россия) — 94,8...

42. Виталий Иванов (Россия) — 85,9...

47. Вячеслав Барков (Россия) — 82,3.

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта — 2019 в Австрии