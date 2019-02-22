Норицын: Старых вышла на тренировку и не смогла её закончить

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын оценил возможность участия Ирины Старых в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь). Соревнования состоятся завтра, 23 февраля.

Накануне Старых не смогла выступить в смешанной эстафете из-за проблем со спиной. Сборная России заняла четвёртое место.

«Все девочки готовы бежать спринт, все восстановились, в том числе Павлова, Сливко и Миронова, которые накануне бежали эстафеты. Никто из них не жаловался на своё состояние. Участие в спринте Ирины Старых? Она по-прежнему испытывает проблемы со спиной. Вышла на тренировку и не смогла её закончить. Всё-таки боли в спине есть, достаточно сильные», — приводит слова Норицына сайт «Матч ТВ».