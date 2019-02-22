CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Карамашевой, отстранённой за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской легкоатлетки Светланы Карамашевой, дисквалифицированной на 2,5 года за употребление допинга. Об этом информирует пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В январе 2019 года 30-летнюю спортсменку дисквалифицировали на два года и шесть месяцев за отклонения показателей в паспорте крови. Отсчёт ведётся с 7 июня 2017 года, когда её временно отстранили от соревнований. Были аннулированы все результаты, достигнутые легкоатлеткой в период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года.

Карамашева выступает в беге на средние и дальние дистанции. Она трижды побеждала на чемпионате России, но не завоевала ни одной медали на крупных международных турнирах.