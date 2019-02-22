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Устюгов — об инциденте с Клебо: я жажду реванша, он будет в скиатлоне

Устюгов — об инциденте с Клебо: я жажду реванша, он будет в скиатлоне
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал об отношениях с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо, с которым у него произошёл конфликт по окончании полуфинального забега в спринте на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Я жажду реванша, он будет в скиатлоне. Что случилось в спринте? Это были эмоции сразу после финиша. Это то, что я тогда чувствовал. Я был зол на него, но не больше. Теперь я снова чувствую себя хорошо.

Мои отношения с Клебо? У нас нет никаких отношений. Я не говорю по-английски, а он не говорит по-русски", — цитирует Устюгова Dagbladet.

В четверг в полуфинале спринта Клебо подрезал Устюгова, из-за чего последний едва не упал. По завершении гонки россиянин толкнул норвежца и похлопал его по щекам.

Скиатлон на чемпионате мира состоится 23 февраля.

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