Венок из роз и долгожданная победа Медведевой — в лучших фото с финала КР

Сегодня, 22 февраля, в Великом Новгороде в финале Кубка России по фигурному катанию Евгения Медведева заняла первое место. По сумме короткой и произвольной программ её результат — 222,90 балла.

Второй стала Елизавета Туктамышева (221,19), третьей — Виктория Васильева (208,75). Четвёртый результат показала Станислава Константинова (206,67), пятёрку лучших замкнула Анастасия Губанова (206,22).



Финал Кубка России. Великий Новгород

Женщины



1. Евгения Медведева – 222,90

2. Елизавета Туктамышева – 221,19

3. Виктория Васильева – 208,75

4. Станислава Константинова – 206,67

5. Анастасия Губанова – 206,22

6. Анна Тарусина – 205,27

7. Анастасия Грачёва – 191,45

8. Мария Талалайкина – 190,94

9. Анастасия Гулякова – 189,40

10. Елизавета Нугуманова – 184,03

11. Серафима Саханович – 179,57

12. Алёна Леонова – 171,29.

Фоторепортаж с финала Кубка России по фигурному катанию подготовлен специальными фотокорреспондентами в Великом Новгороде.