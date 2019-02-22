Семаков выиграл марафон в рамках чемпионата России по биатлону, Слепов — 3-й

В Тюмени прошёл мужской марафон в рамках чемпионата России по биатлону. Победу одержал представитель Удмуртии Владимир Семаков, допустивший семь промахов на восьми огневых рубежах. Второе место занял Кирилл Стрельцов из Московской области. Тройку призёров замкнул Алексей Слепов из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.



Биатлон. Чемпионат России. Тюмень. Мужчины

Марафон. 40 км

1. Владимир Семаков (Удмуртия) — 1:50.53,9 (7).

2. Кирилл Стрельцов (Московская область) — +1.08,0 (6).

3. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — 1.14,6 (8).

4. Максим Буртасов (Новосибирская область) — +2.22,8 (7).

5. Дмитрий Абашев (Татарстан) — +2.30,0 (4).

Игорь Малиновский не стартовал. Пять спортсменов финишировать не смогли.