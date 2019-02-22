Три «летающих лыжника» из России выступят в основных стартах чемпионата мира

Три российских спортсмена: Евгений Климов, Дмитрий Васильев и Роман Трофимов — квалифицировались в основную стадию соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Климов с прыжком на 122,5 м показал девятый результат. Васильев с прыжком на 115,5 м стал 37-м в квалификационном турнире. Роман Трофимов и Денис Корнилов приземлились на отметке 111 м, но Трофимов получил от судей 94,6 балла и вышел в основные соревнования с 46-м результатом. А Корнилов набрал 89,3 балла, что соответствует 53-му месту. Квалификацию Денис не прошёл.

Лучшим в квалификации стал немец Маркус Айзенбихлер, получивший за прыжок на 128,5 м 143,2 балла. Самый дальний прыжок (131 м) удался ещё одному немцу Карлу Гейгеру.

Медали «летающие лыжники» разыграют 23 февраля.