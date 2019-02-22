Медведева тренировалась в клубе Москвиной перед финалом Кубка России

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева перед победным для неё финалом Кубка России в Великом Новгороде тренировалась в Санкт-Петербурге в клубе заслуженного тренера России Тамары Москвиной, рассказала известная наставница.

«Её тренер позвонил и попросил, чтобы два дня перед Кубком России Женя потренировалась у нас. Наш клуб и руководство всегда приветствуют, когда на нашем катке катается любой член сборной России. Мы рады, если к нам в гости приходят пары или одиночники, приглашаем приезжать к нам и всегда с удовольствием поделимся нашими условиями. С этим не было совершенно никаких проблем. Следила за выступлением Жени на Кубке России, впечатление осталось хорошее», — приводит слова Москвиной «РИА Новости».