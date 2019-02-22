Российский двоеборец предупреждён FIS за перчатку с инициалами Путина на ЧМ

Российский двоеборец Виталий Иванов выступил в прыжках с трамплина на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) в перчатке, на которой по-английски были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.

«Он мой президент и мой кумир, поэтому я написал его имя», — приводит слова Иванова NRK.

Спортсмен сообщил также, что на второй перчатке он написал название родного города и уверен, что это не запрещено правилами.

Перчатка попала в репортажи СМИ, где её увидели судьи Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Коллегиальным решением арбитров надпись была признана нарушением правил и спортсмена обязали стереть её перед продолжением соревнований. Причина — политическая направленность сообщения, что запрещено правилами. Однако судьи FIS признали, что Иванов мог этого и не знать, поэтому ограничились предупреждением.