Бестемьянова: финал КР даёт надежду на то, что Медведева возрождается

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова выразила надежду, что Евгения Медведева, выигравшая финал Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде, войдёт по спортивному принципу в состав сборной России на чемпионат мира.

«Женя каталась не без ошибок, но у нас многоборье. Поэтому ей удалось выиграть. Она, конечно, находится в лучшей форме, чем раньше. Это вызывает надежду на то, что она возрождается. Она очень прибавляет и стала очень красиво кататься, широко. Я с утра ещё посмотрела тренировку, где она этот каскад, который сорвала в произвольной, сделала идеально. И это значит, что не просто так он поставлен в программу. Он делается в тренировках. Так что такой пунктик на какие-то недавно выученные элементы сохранился. Но то, что она умеет хорошо делать, она сделала прекрасно, на хорошем ходу, с хорошей амплитудой и красивым катанием. Она владеет собой потрясающе. Она в течение программы попросила зрителей помолчать, потом разрешила аплодировать. Это такое владение ситуацией, которое дорогого стоит. Она заслужила эту победу.

Лиза Туктамышева прекрасно откаталась. Буквально вот этот один каскад, который должен быть тройным лутцем — тройным тулупом, не получился. Этот каскад не дал ей возможности набрать недостающие баллы, за счёт которых она могла выиграть. Жалко.

Наверное, состав на чемпионат мира будет определён по спортивному принципу. Я не думаю, что здесь будет какая-то сложная арифметика. Кто выиграл — тот и поедет. Я так себе это представляю. Но в любом случае это будет решение тренерского совета, к которому мы с уважением отнесёмся», — приводит слова Бестемьяновой сайт телеканала «360».